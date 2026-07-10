Fransa ile Fas, Dünya Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller 60. dakikada Mbappe ve 64. dakikada Dembele'den geldi.

Bu sonuçla Fransa adını yarı finale yazdırırken, Fas Dünya Kupası'na veda etti.

Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.

Kylian Mbappe, gol krallığında Messi'yi yakaladı. Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası'nda 8. golüne imza attı.

MAÇIN ÖNENLİ ANLARI...

Tempolu başladığı karşılaşmanın ilk yarısında net pozisyonlar bulan ve bir de penaltı atışı kazanan Fransa, kaleci Bounou'yu aşamadı. Fas, ceza sahasında topa 16 kez dokunan Fransa'ya ilk yarı boyunca sadece Talbi ile karşılık verebildi.

4. dakikada Mbappe'nin ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Bounou direğin dibinden topu kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan korner atışında, Mbappe’nin ceza alanına ortaladığı topa Upamecano yakın mesafeden kafayı vurdu ancak bir kez daha Bounou’nun gole izin vermediği pozisyonda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

PENALTI: 25. dakikada Olise’nin pasıyla ceza alanına giren Mbappe, Mazraoui’nin müdahalesiyle yerde kalınca Arjantinli hakem Tello penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunda, kaleci Bounou soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

35. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Doue’nin vuruşundan kaleci Bounou son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Digne’nin uzak mesafeden sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

GOL: 60. dakikada Doue’nin pasıyla ceza alanına giren Mbappe, önünde Diop olmasına rağmen sol çaprazdan yaptığı falsolu vuruşla topu ağlara göndererek Fransa’yı 1-0 öne geçirdi.

GOL: 66. dakikada Dembele farkı ikiye çıkardı. Mbappe’nin pasıyla ceza alanına giren futbolcunun yerden vuruşunda, top kaleci Bounou’nun müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada sol taraftan gelişen Fas atağında Talbi’nin ortaladığı top, Upamecano’nun ters müdahalesiyle kaleye yöneldi ancak az farkla üstten kornere çıktı.

83. dakikada kazanılan serbest atışta Hakimi topu Ounahi’ye pas olarak verdi. Bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören pozisyondaki sert şutunda, kaleci Maignan topu çeldi.

88. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Barcola’nın vuruşunda, kaleci Bounou topu yakın direkten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fransa, yarı final biletini alan ilk takım oldu.