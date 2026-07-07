2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi.
ABD: 1 - Belçika: 4
Stat: Seattle
Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahhmad Al Roalle (Ürdün)
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Arfsten), McKennie, Adams (Dk. 72 Pepi), Tillman, Dest (Dk. 46 Reyna), Pulisic (Dk. 59 Berhalter), Balogun (Dk. 90+2 Wright)
Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana (Dk. 21 Vanaken), Raskin (Dk. 89 Witsel), Lukebakio (Dk. 67 Doku), Tielemans, Trossard (Dk. 89 Saelemaekers), Ketelaere (Dk. 67 Lukaku)
Goller: Dk. 9 ve Dk. 33 Ketelaere, Dk. 57 Vanaken, Dk. 90+3 Lukaku (Belçika), Dk. 31 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)
Sarı kartlar: Dk. 35 McKennie, Dk. 69 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)