Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Günümüzde “İngilizcenin Matematiğini Yazan Adam” olarak tanınan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Taner Çağlı, 8 Nisan 2025 Salı günü, saat 14.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide Çağlı, dilbilim, çeviri teknolojileri ve yapay zekâ destekli dil analizleri konularını ele aldı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ akademik ve yönetsel personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

“DAÜ, Çok Nitelikli Bir Üniversite”

Söyleşinin başlangıcında öğrencilik yıllarına değinen Taner Çağlı, DAÜ’de geçirdiği zamanın kendisine uluslararası bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti. Üniversitenin çok kültürlü yapısının, onu akademik ve sosyal anlamda beslediğini dile getiren Çağlı, “DAÜ bana her zaman uluslararası bir ortamda olduğumu hissettirdi. Bu çok kültürlülük, kişisel gelişimime büyük katkı sağladı” dedi. Günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklara da değinen Çağlı, öğrencilik yıllarından itibaren her şeyi çevirebilen bir yazılım geliştirme hedefi olduğunu belirtti. Çağlı, DAÜ’de aldığı eğitimin kalitesini vurgulayarak, “Sayfalarca yazı yazmanın kolay olmadığını fark ettim. Bu süreçte mesleğimi sıkıcılıktan kurtarmak ve daha verimli hale getirmek için çeşitli çözümler üzerine düşünürken, zamanla insanların kolayca dil öğrenebileceği bir eğitim sistemi geliştirdiğimi anladım.” dedi. DAÜ’nün kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Çağlı, çıktığı tüm programlarda üniversitesinin adını gururla dile getirdiğini belirterek, “DAÜ, çok nitelikli bir üniversite. Kuzey Kıbrıs için çok özel bir kurum. Eğitim kalitesi, akademik kadrosu ve öğrenci profili açısından gerçekten çok önemli bir yere sahip” dedi.

Çağlı, söyleşi süresince kariyer yolculuğunu, iş hayatındaki tecrübelerini ve DAÜ mezunu olmanın kariyerine olan katkılarını öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, İngilizceyi kolay öğrenme yolları hakkında da öğrencilere önemli ipuçları verdi. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen söyleşi sırasında öğrenciler, yönelttikleri sorularla etkinliğe aktif katılım sağladı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından Taner Çağlı’ya katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

DAÜ 13. Uluslararası Kariyer Günleri, farklı sektörlerden alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam edecek.