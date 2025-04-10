Haravgi gazetesi Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'nın (KİPE) haberine dayanarak, 2023 yılında, yaşları 18 ila 24 arasında olan 112 gencin ve 18 yaşa kadar olan 26 çocuğun, 2024 yılında ise 92 genç ve 29 çocuğun rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini yazdı.

Habere göre 2025 yılı başından bu yana ise 19 genç ile 15 çocuk rehabilitasyon merkezine gönderildi.

Gazete haberinde ayrıca 2023 yılında rehabilitasyon merkezine gönderilen 26 çocuktan, 11’inin, 2024’te ise 29 çocuktan 5’nin programını tamamladığını yazdı.

Habere göre 2025 yılı için ise bu veriler henüz açıklanmadı.