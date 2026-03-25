Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin statüsünün görüşülmesi amacıyla ortak teknik komite kurulması yönünde öneride bulunduğu belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bu öneriyi İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a sunduğunu yazdı.

Haberi “Üsler İçin Teknik Komite…Nihai Hedef Çekilmeyle Giderek Artan Tartışmalarla Birlikte Teknik Komite Kurulması Önerisi” başlıklarıyla veren gazete Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin uzun vadede kaldırılmasına ilişkin süreçleri harekete geçirdiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak hükümetin, Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında, İngiliz üslerinin statüsünün ve çeşitli boyutlarının ele alınması, tartışılması amacıyla ortak bir komite kurulmasını önerdiğini belirtti.

Görüşmelerin, İngiliz üslerinin tamamen çekilmesi yönündeki uzun vadeli hedef doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirten gazete, Rum Yönetimi’nin, Hristoduldis tarafından İngiltere’ye de iletilen görüşünün “Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin sömürgecilik kalıntısını teşkil ettiği” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoludis’in önceki gün yapılan Ulusal Konsey toplantısı sırasında İngiliz üsleri ile ilgili hamleleri ve konuya nasıl yaklaştığı konusunda bilgilendirmede bulunduğunu belirtti.

Ulusal Konsey’de dile getirilenlerden, İngiliz hükümetinin, bir teknik komite aracılığıyla diyaloğa karşı olmadığının görüldüğünü belirten gazete, buna karşın İngiltere’nin tezinin, İngiliz üslerinin Kıbrıs’ı koruduğu yönünde olduğunu da yazdı.

Ulusal Konsey toplantısı çerçevesinde, hükümetin hedef belirleme ve uygulama biçimine ilişkin çekincelerin de dile getirildiğini yazan gazete, İngiltere ile bir cephe açmanın bu zaman dilimi içerisinde ne kadar doğru olduğuna dair endişelerin de gündeme geldiğini belirtti.

Habere göre, İngilizlerin, İngiliz üslerinin kaldırılması konusu gündeme geldiği zaman nasıl hareket edeceklerine dair endişeler de dile getirildi.