Baf’ın Mutallo Mahallesi'nde bulunan Kemal Atatürk Caddesi’nin ismi, ilçe Meclisi'nin kararıyla Nikos Kapetanidis Caddesi olarak değiştiriliyor.

DİSİ Meclis üyesi Nina Gkaraklidou dün Meclise sunduğu önerinin oy çokluğuyla onaylandığını ve caddenin isminin en kısa sürede değiştirileceğini kaydetti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Gkaraklidou, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda caddenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşımasının, çoğunluğu 1974'te kuzeyden göç eden Rumlar ve onların çocuklarından oluşan bölge sakinleri için "acı verici” olduğunu ileri sürmüştü.

Gkaraklidou paylaşımında, “sokak isimlerinin değerlerini, köklerini, tarihlerini ve tercihlerini yansıttığını” belirterek, isim değişikliğini, “gerçeğin yarattığı yük ve sonraki nesillere yönelik sorumluluk bilinciyle önerdiği” açıklamasında da bulunmuştu.

Mutallo’nun, 1974 öncesinde Baf'taki Kıbrıslı Türklerin yaşadığı bölge olduğu kaydedilen haberde, Namık Kemal, İsmet İnönü ve Dr. Fazıl Küçük gibi sokak isimlerinin bunu yansıttığı belirtildi.

Haberde, 1974’ten sonra Mutallo’ya kuzeyden göç eden Rumlarının yerleştirildiği belirtildi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla adaya yerleşen Pontus Rumlarının da bu bölgede yaşamaya başladığı ifade edildi. Haberde, bölge sakinlerinin “rahatsız edici” bulduğu bazı sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi için girişim başlatıldığı da kaydedildi.

Talat Paşa Caddesi'nin adının da 2021 yılında Adalet Caddesi olarak değiştirildiği anımsatılan haberde, Osmanlı Sadrazamı Talat Paşa'nın sadrazamlık ve daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde yaşandığı ileri sürülen olaylar da aktarıldı.

Caddeye ismi verilecek Nikos Kapetanidis, Milli Mücadele döneminde Karadeniz bölgesinde Pontusçu faaliyetler yürüten çetelere ve destekçilerine karşı 1921 yılında kurulan İstiklal Mahkemesi duruşmaları sırasına idam cezasına çarptırılmış, Trabzon’da gazete çıkaran bir gazeteciydi.