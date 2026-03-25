UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün, "Benim edindiğim bilgiye göre İran Kıbrıs'ı vuracak" sözlerini Meclis kürsüsüne taşıyan CTP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Hükümeti “bilgileri varsa” açıklama yapmaya davet etti.

Bu davet üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Hükümetin bu konuda bir değerlendirmesi yok. Milletvekilimizin özgür düşüncesidir” dedi. Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün sosyal medyada yaptığı açıklamaya işaret etti.

“Savaş ortamındayız ve süreci ciddi şekilde takip ediyoruz. Böyle bir ortamda ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekir” diyen Akansoy, “Sayın Öztürk, İran’ın Kıbrıs’ı vuracağını söylemiş. Trodos’ta bulunan ve ABD ile İngiltere’nin dinleme cihazı olarak kullanıldığı mekanizmayı vuracağını açıklamıştır. Ben bu olayı daha fazla kazımak istemem ama bu konular ciddi konulardır. Kendisi burada olsa kendisine hitaben konuşurdum. Oturuma geçmeden önce hükümet bilgisi varsa bizi ve kamuoyunu bilgilendirsin” şeklinde konuştu ve “UBP, vekillerine sahip çıksın!” çağrısında bulundu.