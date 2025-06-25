Fileleftheros, İngiltere’nin geleneksel gazetelerinden muhabirlerin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a gitmek için gerekli girişimlerde bulunduğunu hatta bir İngiliz muhabirin halen Güney Kıbrıs’ta olduğunu yazdı.

Haberde, Azerbaycan asıllı İngiliz vatandaşının İngiliz askeri üssü Ağrotur ve Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünü görüntülediği gerekçesiyle tutuklanmasının İngiliz, İsrail ve İran medyalarında haber yapıldığı kaydedildi.