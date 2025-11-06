Fileleftheros gazetesi, “İngilizler Casus Diye Anılan Kişi İle İlgili Kıbrıs’tan Ortak Araştırma İstedi” başlıklı haberinde elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak İngiliz makamlarının, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini öngören kurum konumundaki Eurojust aracılığıyla, Limasol’da geçtiğimiz Haziran ayında casusluk ve terör şüphelisi olarak tutuklanan İngiliz pasaportu sahibi 44 yaşındaki Azeri’nin olayıyla ilgili ortak bir araştırma grubunun(Joint Investigation Team)kurulması yönünde Güney Kıbrıs’a yazılı talepte bulunduğunu yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, yazılı talebin, inceleme yapması, nihai karar alması ve muhtemelen süreci ileriye götürmesi için Rum Başsavcılığına iletildiğini belirtti.

İngilizlerin, bu olayın araştırılmasını daha da ileriye götürme nedenlerini açıklamadığına dikkati çeken gazete, ancak bazı unsurların bunun nedenini açıkladığını yazdı.

Habere göre bu nedenler arasında 44 yaşındaki Azeri’nin özel donanıma sahip olması ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin faaliyet gösterdiği Ağrotur İngiliz üslerinin fotoğrafını çekmesi; bilinmeyen şifrelenmiş dosyaların gönderilmesi; Azeri’nin bağlantılı olduğu başka bir kişiye fotoğraflar yollaması bulunuyor.

Gazete, İngilizlerin ayrıca Azeri ile bağlantısı olan bir kişiyi İngiltere’de tutukladığını, İngiliz gazetecilerin de olayı araştırmak için Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdı.