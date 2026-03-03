İngiltere'nin üslerini ABD'nin kullanımına açmasının ardından bir İHA tarafından vurulan Ağrotur Askeri Üssü’nde hareketli saatler yaşanıyor.

Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiltere’ye ait Ağrotur Üssü’nün gece yarısından sonra insansız hava aracıyla (İHA) vurulmasının ardından dün saat 13.00 sıralarında söz konusu üsse bir kez daha saldırı girişi yapıldı.

Ağrotur’a doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, (İHA/drone) İngiliz üslerinden kalkan İngiliz savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Ağrotur’a doğru ilerleyen iki insansız hava aracının (İHA/drone) zamanında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Üslerden dün toplam dört savaş uçağı havalandı. Uçaklardan üçünün Eurofighter tipi savaş uçağı olduğu görüldü. Sirenlerin susmadığı üs bölgesinde, büyük bir tahliye uçağının da bulunduğu ve kadın ile çocukların askeri bölgede toplandığı gözlemlendi.

Faytuks Network’ün GEOINT (Açık Kaynak İstihbaratı) ekibi üyeleri, Güney Kıbrıs’taki Dikelya İngiliz Üs Bölgesi’nin yaklaşık 1 kilometre doğusunda duman görüldüğünü doğruladı. Söz konusu tespit, bölgede insansız hava aracı (drone) uyarılarının yapılmasının ve bazı tahliyelerin gerçekleştirilmesinin ardından geldi.