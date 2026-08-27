Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eylül ayında çocuklara yönelik olarak düzenleyeceği kampı “yasadışı eylem” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la dün gerçekleştirilen ara bölgedeki toplantıya gitmeden önce gazetecilerin bu konuda yaşanan gerginlikle ilgili sorularını yanıtlayan Hristodulidis,”Yasadışılık, yasadışı eylemler, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak ve görüşmelere başlamak için yapılan çabalardan tamamen farklı bir şeydir; bu nedenle yasadışı eylemler sonucu ortaya çıkan hiçbir sorun olmamalıdır” diyerek, kampı engelleme çabalarına destek verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eylül ayında çocuklara yönelik olarak düzenleyeceği kampı “yasadışı eylem” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la dün gerçekleştirilen ara bölgedeki toplantıya gitmeden önce gazetecilerin bu konuda yaşanan gerginlikle ilgili sorularını yanıtlayan Hristodulidis,”Yasadışılık, yasadışı eylemler, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak ve görüşmelere başlamak için yapılan çabalardan tamamen farklı bir şeydir; bu nedenle yasadışı eylemler sonucu ortaya çıkan hiçbir sorun olmamalıdır” diyerek, kampı engelleme çabalarına destek verdi