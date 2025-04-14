Politis gazetesi “IMF, Devlet Maaş Cetvelini Zorlaştırıyor” başlıklı haberinde IMF’nin, Güney Kıbrıs’ın oldukça yüksek olan maaş cetveli konusunda 11 tavsiyede bulunduğunu yazdı.

Teknik yardım bağlamındaki raporun bağlayıcı olmadığını yazan gazete önerilen “reçetenin” de kolay olmadığını belirtti.

IMF’nin tavsiyelerine geniş bir şekilde yer veren gazete, bunlar arasında birleşik maaş ölçeklerinin ayrıştırılması, terfilerin otomatik olarak verilmesi yerine, sabit kotalarla rekabetçi bir sürece tabi tutulmasını, diğer ülke vatandaşlarına daha fazla pozisyon açılması, bazı işlemlerin özel şirketlere devredilmesi, personel için hareketlilik zihniyetinin dahil edilmesi gibi unsurların yer aldığını belirtti.

IMF’nin raporuna göre Güney Kıbrıs’taki kamu sektöründeki maaşların, özel sektöre göre yüzde 27 daha yüksek olduğunu belirten gazete IMF’nin önerileri arasında fazla mesai ile 13’üncü maaşın kaldırılmasının da bulunduğunu yazdı.

Habere göre, IMF’nin tahminlerine 2023 yılında, çalışanların maaşlarına yönelik genel hükümet harcamaları GSYİH’nin yüzde 12’si düzeyinde yer alırken OECD ülkeleri ve diğer gelişmiş ekonomiler ile AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında bunun yüksek bir oran olduğu da ifade edildi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise IMF’nin bu raporu Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret ve yetkililerle yaptığı görüşmeler neticesinde hazırladığını yazdı.

Haberi “Kamu Sektöründeki Maaşlar, Özel Sektörden Yüzde 35’e Kadar Daha Fazla” başlığıyla veren gazete, IMF raporuna dayanarak kamu sektöründeki maaşların, eğitim düzeyleri de dikkate alındığı zaman özel sektörden yüzde 35’e kadar varan bir şekilde daha fazla olduğunu belirtti.

Gazete, IMF’nin raporunda son olarak Rum yetkililere, kamu idaresinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla kamu personeli ve maaşlarının yönetimi konusunda daha geniş bir stratejiyle, istikrarlı bir şekilde ilerlemeleri çağrısında bulundu.