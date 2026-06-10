2026-2027 sezonunda Süper Ligde şampiyonluk hedefinde olan Mağusa Türk Gücü transferlerine başlarken, savunmasını İlker Tek ile güçlendirdi. Mağusa Türk Gücü teknik sorumlusu Ertaç Taşkıran’ın eski öğrencisi olan ve bonservisi Karşıyaka’da bulunan İlker Tek, geçtiğimiz sezonu Türk Ocağı’nda geçirmişti. Süper Ligin deneyimli stoperlerinden 29 yaşındaki İlker Tek, Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt ve yöneticisi Kemal Mahirel ile el sıkışarak sarı yeşillilere transfer oldu.

MTG Kulüp hesabından transfer şöyle duyuruldu:

“İlker Tek Mağusa Türk Gücümüze hayırlı olsun

Ligimizin deneyimli stoperlerinden 29 yaşındaki İlker Tek’e bundan sonraki kariyerinde camiamıza hayırlı olsun der başarılar dileriz.”