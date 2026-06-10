Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette Ataoğlu'na, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik etti.

Görüşmede, İran-İsrail savaşı sonrasında turizm sektöründe yaşanan gelişmeler ve bölgesel etkiler değerlendirilirken, iki ülke arasında turizm alanında atılabilecek ortak adımlar, sektörün desteklenmesine yönelik çalışmalar ve teşvik mekanizmaları ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm markası olan Ada Kıbrıs’ın uluslararası tanıtım faaliyetlerinin 2026 ve 2027 yıllarında da sürdürülmesi konusunda mutabakata varılan görüşmede, bu kapsamda başta Türkiye olmak üzere, Kuzey Kıbrıs turizmi açısından önem taşıyan Avrupa ülkelerinde yeniden kapsamlı tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görüşme hakkında değerlendirmelerde bulunarak, daha önce Türkiye’de yürütülen Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinliklerinin Azerbaycan’da yapılmasının planlandığını açıkladı.

Azerbaycan'da geniş katılımlı kültürel bir tanıtım organizasyonu düzenleneceğini ifade eden Ataoğlu, söz konusu etkinliklerin KKTC’nin kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin turizm alanında her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Ataoğlu, ortak tanıtım faaliyetleri ve sektörün gelişimine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Ataoğlu, hayata geçirilen projelere verdikleri sürekli destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de teşekkür etti.