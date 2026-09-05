Lefkoşa’da meydana gelen” Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf ” suçlarından tutuklanan Alisa Abbas, Ali Gümüş ve Hasan Soyköy dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde alınan bilgi üzerine zanlıların Lefkoşa’daki ikametgâhlarında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadelerinde 330 euro karşılığında internetten tanıştıkları bir kişi aracılığıyla 20 gram hintkeneviri aldıklarını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Polis memuru soruşturmanın tamamlandığını, Ali Gümüş’ün TC vatandaşı olduğunu, benzer suçtan askıda meselesi olduğunu söyledi. Polis, Alisa Abbas’ın KKTC ve Bulgaristan vatandaşı olduğunu, benzer suçtan davası olduğunu, Hasan Soyköy’ün ise davası olmadığını belirtti. Polis, Hasan Soyköy’ün teminata bağlanmasını, diğer iki zanlının ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Alisa Abbas, Ali Gümüş’ün bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, zanlı Soyköy’ün yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.