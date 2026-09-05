Lefkoşa’da meydana gelen dükkan açma ve sirkat suçundan tutuklanan Abdelwahab Saıf dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Burak Ataş, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 03.50 sıralarında Sarayönü Sokak, Surlariçi Lefkoşa’da bulunan Çağşak isimli marketin kuzeye bakan ve asma kilitle kilitli kapısındaki markası meçhul asma kilidin Abdelwahab Saıf tarafından sirkat edilerek açıldığını söyledi.

Polis, zanlının dükkân içerisine girdikten sonra işletmeye ait 300 Euro, 20 Sterlin ve 52 bin TL nakit parayı, sahibini daimi surette mahrum bırakmak niyetiyle alarak sirkat ettiğini ve aynı yerden çıkış yaptığını belirtti.

Aynı gün kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilen zanlının, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da tutuklandığı kaydedildi. Polis, A.S.’nin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan A.S., maddi olarak kendisine destek olan kimsenin bulunmadığını ve bu nedenle suçu işlediğini ifade ederek Ürdün’e gönderilmeyi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.S.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.