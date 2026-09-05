Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan Onur Tiken yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emre Özdiken, Onur Tiken’in 26 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen söz konusu suçlardan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, aynı gün saat 15.20 sıralarında zanlının Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yaya olarak bulunduğu sırada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından üst aramasının yapıldığını belirtti. Aramada, zanlının şortunun cebinde 2 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 9,5 santimetre uzunluğunda sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare alındı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının Lefkoşa’da kaldığı odada yapılan aramada ise komodin çekmecesinde 10 adet şeffaf naylon parçası içerisinde 12 gram ve 9 adet siyah naylon parçası içerisinde 8 gram Hint keneviri, 17 adet sentetik cannabinoid madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ile yetkili makamdan izinsiz bulundurduğu 15 adet yeşil reçeteye tabi Pregabalin marka hap tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıdan itiraf niteliğinde gönüllü ifade alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer suçtan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Onur Tiken’in 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.