Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda önceki gün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde aracında gümrüğe beyan edilmemiş 60 kilogram et ürünü bulunan 50 yaşındaki isminin baş harfleri Monika Nıkolaıdou adlı kadın tutuklandı.

“Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklanan Monika Nıkolaıdou dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Melis Özdil olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 026 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, KKTC’ye geçiş yapacak olan zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 60 kilogram tosun eti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, etlere ise el konulduğunu belirtti. Polis memuru, etlerin imha edildiğini açıklarken, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, Yunanistan vatandaşı olup, Güney Kıbrıs’ta yaşadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.