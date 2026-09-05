KKTC Havalimanı’nda tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli ilaç ve malzeme bulunan üç kişi tutuklandı.

Önceki akşam saat 09.00 sıralarında KKTC Havalimanı gelen yolcu terminalinin önünde gümrük memurları tarafından yapılan denetimde, 49 yaşındaki isminin baş harfleri Şehmus Aksoy, 47 yaşındaki Tuncay Bozkurt ve 44 yaşındaki Durmuş Bozkurt’un tasarruflarında cinsel gücü artırıcı ilaçlar, mesir macunu, araç yedek parçaları, bilgisayar ve telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubuğu ile çeşitli kargo malzemeleri bulundu.

Gümrüğe beyan edilmediği belirlenen malzemeler emare olarak alınırken, üç kişi tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 raddelerin Havaalanı gelen yolcu terminali önünde Türkiye'de sakin zanlıların yurtdışından beraberlerinde getirmiş oldukları toplam 2 milyon 824 bin 573 TL değerindeki cinsel gücü artırıcı ilaç (Kamagra), Mesir Macunu, Araba yedek parçaları, bilgisayar parçası, telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubuğu ve çeşitli kargo malzemelerini gümrüğe beyan etmeyip havaalanı gelen yolcu bölümüne getirdiklerini ve otobüs duraklarında gümrük memurları tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ancak zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirtti. Polis, zanlıların ülkeye turist olarak giriş yaptıklarını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

