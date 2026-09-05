Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Nijeryalı Michael Okwudili Okıta dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa'da, Küre Sokak’ta Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlının tasarrufunda yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının uyuşturucuyu 400 gram olarak, Lefkoşa’da bir şahıstan 1500 euro karışığında aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ancak sonucun çıkmadığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.