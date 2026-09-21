CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Soyalp sanayicilerle görüşmesinde göreve gelmesi halinde "bölgenin başta gelen sorunlarının" gündeminin ilk sıralarında yer alacağını ifade etti.

“Kanalizasyon sorununa çözüm üreteceğiz. Bu devirde çöp sorunu kabul edilemez. Haşere ve farelere karşı da düzenli mücadele vereceğiz. Sanayi bölgesindeki düzensizliği belediye ve Sanayi Dairesi iş birliğinde çözmek için kararlıyız. Bölgede çevre sorunu yaratan hurdalara da kesin çözüm bulacağız.” diyen Soyalp, daha çağdaş ve sorunsuz bir Alayköy Sanayi Bölgesi planladıklarını ifade etti.

Damla Soyalp’a milletvekilleri Devrim Barçın, Ürün Solyalı, Jale Refik Rogers ile Belediye Meclisi’ndeki CTP’li üyeler ve adaylar da eşlik etti.