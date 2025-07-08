Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Serdaroğlu yazılı açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da benzer bir açıklaması olduğunu kaydetti, “Madem öyle, 15 günlük yasal süreyi beklemeden hafta içinde masayı toplayalım.” dedi.

Hükümet ve işveren tarafından bu konuda duyarlılık beklediklerini söyleyen Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Mahkemenin verdiği son kararın ardından ümit ederiz ki, toplanacak Asgari Ücret Masası’nda özlenen tabloyla karşılaşırız. Asgari ücretli son toplantıda yüzde 11,12’lik hayat pahalılığını alamadı, yerine yüzde 7,5 hayat pahalılığı verilmişti. Bunun bir artış olmadığını, kaybedileni telafi bile etmediğini defalarca söyledik. Ama tüm bunlara rağmen yapılan artışı maaş zammı olarak lanse etmeye çalıştılar.”

Mevcut hayat pahalılığı oranının maaşlara yansımasının ücretlinin altı ay önceki alım gücüne geri dönmesi anlamına geleceğini söyleyen Serdaroğlu, “Yüksek çıkan bir enflasyonun maaşlara yansıması yüksek artış verildiği anlamına gelmez. Tam aksine hükümetin başarısızlığıdır.” ifadelerini kullandı. Serdaroğlu, altı aylık yüzde 17,79’luk hayat pahalılığın bunun en büyük göstergesi olduğunu savunarak, Güney Kıbrıs'ta beş aylık enflasyonun yüzde 1,8 olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, TL’nin döviz karşısındaki kaybından dolayı yapacak bir şeyin olmadığının anlayışla karşılanabileceğini ancak mal ve hizmetlerdeki denetimsizliğin ve düzensizliğin anlaşılmasının mümkün olmadığını söyledi, “Bunun bedelini asgari ücretli ödemeyecek, bu yanlışı yapanlar ödeyecektir.” dedi.

ALTI AYDA YÜZDE 22 ORANINDA BİR KAYIP VAR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücretin Euro cinsinden değeri, yılın ilk yarısında 236 Euro geriledi. Merkez Bankası’nın döviz satış kurlarına göre, 1 Ocak 2025’te net 37 bin 818 TL olan asgari ücret, o günkü kurla 1.039 Euro’ya denk gelirken, yılın ilk yarısında yaşanan kurdaki yükselişle birlikte 1 Temmuz itibarıyla bu rakam 803 Euro’ya düştü.

Bu da altı ayda yüzde 22 oranında bir kayıp anlamına geliyor.

Güney Kıbrıs’ta ise net asgari ücret yıl boyunca 885 Euro seviyesinde sabit kaldı. Her iki bölgede nominal ücretlerde değişiklik olmazken, TL’nin değer kaybı sadece Kuzey’de yaşayan asgari ücretlilerin alım gücünü olumsuz etkiledi.

Öte yandan, hükümetin geçtiğimiz aylarda sıkça dile getirdiği “asgari ücret Güney Kıbrıs'ın üzerinde, azami ücretler bin Euro’nun üzerine çıktı” açıklamaları, kur gelişmeleri karşısında güncelliğini yitirmiş durumda.