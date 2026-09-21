Çelik yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin ve sporcuların, çağdaş, güvenli ve uluslararası standartlarda tesislere kavuşmasını desteklediklerini ve ülkeye kazandırılacak her nitelikli yatırımda, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama birikimleriyle sorumluluk almaya hazır olduklarını vurguladı.

Kamu yatırımlarının başarısının yalnızca yapıyla değil; doğru önceliklerle, şeffaf süreçlerle ve ülkenin kurumlarının katılımıyla ölçüldüğünü kaydeden Çelik, seçim öncesinde bu projenin projesini gündeme taşınma biçiminin, “seçim çalışmasının bir parçası olarak sunulduğu izlenimini yarattığını” ifade etti.

Yatırımın ihtiyaç analizinin, öncelik gerekçesinin, finansman modelinin ve teknik belgelerinin açıklanması gerektiğini kaydeden Çelik, “Seçim takvimi, kamu yatırımlarının planlama ve uygulama takviminin önüne geçemez.” dedi.

Çelik, projeyle ilgili paylaşılan bilgi ve görsellerin, teknik değerlendirme için yeterli olmadığını belirterek, ülkenin teknik kurumlarının bu yatırımı kamuoyuna yapılan açıklamalardan öğrenmesini, katılımcı ve sağlıklı bir kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmadığı için eleştirdi.

“Tamamlanmış bir projeyi meslek odalarına sunarak görüş istemek de gerçek katılımın yerini tutmaz.” diyen Çelik, yatırımın, yer seçimi, ulaşım, altyapı, kent dokusu, güvenlik ve işletme maliyetleri birlikte değerlendirilmesi ve geliştirilerek uygulama ile denetim sorumluluklarının tanımlanması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarının, proje, uygulama ve denetim süreçlerinde etkin sorumluluk almadan; devletin yetkili teknik kurumları devreye girmeden ve gerekli inceleme ve onay süreçleri tamamlanmadan projede imalata geçilmemesi gerektiğini kaydeden Çelik, “Finansmanın nereden sağlandığı, ülkenin kurumlarının ve teknik birikiminin devre dışı bırakılmasını haklı göstermez. Seçim öncesinde temel atma veya görüntü verme hedefi, bu süreçlerin atlanmasının gerekçesi olamaz.” ifadelerini kullandı.

Hükümetteki siyasi partilere çağrı da yapan Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yatırımı seçim çalışmasının malzemesi olmaktan çıkarın; ülkenin ortak projesi haline getirin. Yönetimine talip olduğunuz devletin kurumlarına güvenin, bu toplumun yetiştirdiği uzmanlara sorumluluk verin. Kamu yatırımları üzerinden siyasi destek ararken, o kamunun kurumlarını ve insanını kararların dışında bırakmayın.”

Ülkenin mühendisleri ve mimarlarının süreçten dışlanarak imalata geçilmesi halinde tavırlarının sert ve kararlı olacağını meşru demokratik mücadele yolları kullanılarak, kamu yararını savunacaklarını belirten Çelik, sorumluların kamuoyu önünde hesap vereceğini; kurumsal yapıyı ve toplumun iradesini yok saymanın siyasi bedelini taşıyacağını ifade etti.