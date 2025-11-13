KÖDER’in “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” belgesellerinin devamı olan Dr. Ayten Salih Berkalp’in belgeseli Halk Bankası; Dr. Selma Fehim belgeseli ise Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sponsorluğunda çekildi.

Belgesel gösterimine Dr. Ayten Berkalp, Dr. Selma Fehim, aileleri, Meclis eski başkanlarından Sibel Siber, CTP Başkan Vekili Erkut Şahali, milletvekilleri ve hekimler de katıldı.

-Kınış

Etkinlikte ilk sözü alan KÖDER Yönetim Kurulu üyesi Fatma Coşar Kınış, 2020’de kurulan, 2022’de ilk olağan genel kurulunu yaparak yönetimini belirleyen derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Derneğin Kıbrıslı Türk kadınlarla ilgili 29 belgesel çektiğini, bunlardan 25’inin gösterildiğini, 3’ünün de çekimine devam edildiğini ifade eden Kınış, KÖDER’in her birinde 41 Kıbrıslı Türk kadının hayat hikayesinin bulunduğu 4 kitabı satışa sunduğunu, 41 kadının fotoğraflarının yer aldığı 5 sergi açtığını belirtti.

Fatma Coşar Kınış, KÖDER’in 5’inci kitapla ilgili çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

- Sıdal

KÖDER As Başkanı Gülev Sıdal, Kıbrıslı Türk kadınların yaşamını ve çalışmalarını anlatarak tarihi kayıt altına almayı, geleceğe ışık tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

Belgeselleri hazırlanan Dr. Ayten Berkalp ile Dr. Selma Fehim’in Kıbrıs Türk halkına hizmet eden, öncü hekimlerden olduğunu ifade eden Sıdal, her iki hekimin de kendi alanlarında iz bırakan, çalışkan, sevilen, fedakar ve mücadeleci insanlar olduğunu söyledi.

-Özen

Halk Bankası KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, etkinlikteki konuşmasında Kıbrıslı Türk kadınların hayat öykülerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı koymaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirtti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, Dr. Ayten Berkalp ve Dr. Selma Fehim’i tanımaktan her zaman onur duyduğunu belirterek, “Bu kadınlar bizim çok önemli, hikayeleri de çok değerlidir” dedi.

KÖDER’in çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayarak, derneğe teşekkür eden Besim, Kıbrıs Türk toplumunun kadın üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğunu da ifade etti.

-Dalkan

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, meslek büyüklerine böyle bir projede destek olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, “Dr. Ayten Berkalp ve Dr. Selma Fehim, bu topraklarda tıbbın sadece hastalıklarla değil adanmışlıkla, inatla ve sevgiyle yapılabileceğini gösterdi” dedi.

Dr. Berkalp ve Dr. Fehim’in çok zor koşullarda görev yaptığını da anımsatan Dalkan, KÖDER’in kadınların başarılarını, mücadelelerini kayıt altına almasının çok değerli olduğunu da belirtti.