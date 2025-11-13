Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümetinize Ankara’dan yine güçlü bir destek verildiğini söylediniz. Ancak bizim anladığımız kadarıyla ekonomik olarak hükümetin yaptıkları beğenilmemiş sanki…

Sn. Erhan Arıklı, siz ısrarla Türk Telekom’un fiber hatla internet sağlamasının ülkemize faydalarını dile getiriyorsunuz. Ancak vatandaş bu iş için neden ihaleye çıkılmadığını sorguluyor…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün yaşanan deprem sonrasında vatandaşların ilk aklına 6 Şubat 2023’teki deprem sonrasında hazırlanan raporlarda depreme dayanıklılığı şüpheli okulların durumu geldi. Bu okullardan kaç tanesi yeniden inşa edildi?

Sn. Bülent Bebek, dün Beyarmudu Belediyesi sınırları içindeki Türkmenköy-Beyarmudu arasında oluşan hortum inşallah büyük zarara yol açmamıştır. Büyük geçmiş olsun…

Sn. Sinan Güneş, dün Baf bölgesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Meteoroloji Dairesi’nin verileri bu depremin hangi fay hattıyla alakalı olduğunu gösteriyor?

Sn. Ali Çomunoğlu, son günlerde çektiğiniz videolar oldukça arttı. Anlaşılan popülariteniz oldukça yükseldiği için firmalardan taleplerde artmaya başladı. Hade hayırlısı olsun…