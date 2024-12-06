Her Daim Doğa Dostları’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 08.00-09.00 saatleri arasında Gazimağusa Bandabuliya‘da düzenlenecek seminerde Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu sunum yapacak. Seminer halka açık yapılacak.

Açıklamada, iklim değişikliğinin sosyoekonomik refah, çevre ve insan sağlığının en büyük tehdidi olarak Avrupa ve dünya gündeminde öncelik olduğu kaydedilerek, iklim zorluklarında önemli bir rol oynayan kentlerin planlanmasında paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yaşanabilirliği artırabilen biyolojik kentlerin önemine işaret edilen açıklamada, insan-doğa ilişkisini yeniden kurabilen biyofilik metropollerin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.