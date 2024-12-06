Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) iş birliğinde Telsim’in desteği ve BRT’nin ana medya sponsorluğunda “Seni seviyorum sesin oluyorum” sloganıyla hayat bulacak “Sürdürülebilir Eğitimde Sosyal ve Toplumsal Farkındalığa Destek Projesi” kapsamında işaret diliyle ilgili hazırlanacak eğitim videolarının tanıtımı yapılacak.

Tanıtım, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde bugün saat 18.00’de YDÜ Büyük Kütüphane Prof.Dr. Ümit Hasan Salonu’nda gerçekleşecek.