Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Serkan Özdenkci, Emir Turalı

Cihangir: Hasancan, Muhittin, Selçuk, Yusuf, Babacar, Uğur (88.Dk Mikail), Meye, Sercan, Erol, Hakan (74.Dk Berhan),Omare

DTB: Dursun Cem, Tunahan, Niba, Rifat, Emre, Ali Savaşan, Doğukan (85.Dk Selim), Mustafa Salk, Billy (90.Dk Kaan), Toure, Arda Eren ( 63.Dk Kenan)

Goller: 46.Dk (P) Muhittin (Cihangir)- 72.Dk Toure (DTB)

AKSA Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftası olan 16. haftada zirvenin iki iddialı adayı Cihangir ile Doğan Türk Birliği Cihangir Stadı’nda kozlarını paylaştı.

22.Dk: DTB atağında Emre Soytürk sağdan ceza alanına girdi ve çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Hasancan'dan dönen topa Arda vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

27.Dk: Cihangir atağında Meye sağdan topu ceza alanına ortaladı. Babacar bu pozisyonda Emre Soytürk'ün arkadan müdahalelerine maruz kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Osman Özpaşa devam kararı aldı.

46. Dk: DTB savunmasında Rifat geri pas vermek istedi ancak top kısa düştü. Araya giren Babacar topu aldığı anda tam topa vurmak üzereyken kaleci Cem’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Osman Özpaşa tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhittin topu ağlara gönderdi 1-0.

67. Dk. Kenan’ın soldan ortasında topla buluşan Billy Michael son çizgiye inerek topu bom boş durumdaki Mustafa Salk’a çıkardı. Mustafa kötü bir vuruşla elverişli durumda topu auta attı.

73.Dk. Sağdan Emre’nin ortasında ceza alanında oluşan karambolde kale alanı içinde topa sın dokunan Gime Toure maça eşitliği getirdi 1-1.

90+5: Gol için yüklenen Doğan Türk Birliği savunmasında oluşan büyük boşlukta bir anda tola buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Muhittin yağı kayıp yere düşünce Cihangir ciddi bir avantajı kaçırmış oldu.

90+6: Dönen topta ani gelişen Doğan atağında sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Gime Toure’nin köşeye giden vuruşunda top çok az farkla yandan auta çıktı.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)