Süper Ligin başkent ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, sezon öncesi kulüp tarihine geçen merhum yönetici ve isimler anısına organize ettiği “3. Efsanelerimizle Hazırlanıyoruz” Anı Maçında, 1. Lig ekibi Türk Ocağı’yla karşı karşıya geldi.

“Hüda Reis, M. Kemal Deniz, Saffet Anibal ve Gökmen Özdenak”ın anıldığı “75 yıllık miras, sonsuz mücadele!” sloganıyla düzenlenen “3. Efsanelerimizle Hazırlanıyoruz” Anı Maçı dün saat: 17:30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.

Sezon öncesi hazırlık kapsamında oynanan Anı Maçından 2-1’lik Gençlik Gücü galip ayrıldı.

Maç sonunda konuşan C. B Gençlik Gücü başkanı Zeeb Choudry, bu organizasyonların ilerleyen yıllarda da devam edeceğini ifade ederek GG’ye hizmet etmiş tüm merhumları bir kez daha rahmetle andı.

Daha sonra ise merhumların yakınlarıyla, hakem ve Türk Ocağı kulübüne plaketler takdim edildi.