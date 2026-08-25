Futbolumuza damga vuran isimlerden, hayatını futbola adayan Ertan Bulut, futbola veda etme kararı aldı. 46 yaşında üst düzeyde devam ettiği futbolu bırakma kararı alan Ertan Bulut, Süper Lig ve Birinci Lig’den birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen bu kararından vazgeçmedi. Son 2 sezonunda Mormenekşe’de Birinci Lig şampiyonluğu yaşayan, Süper Lig’den düştü gözüyle bakılan Mesarya’nın ligde kalmasına büyük katkı koyan Ertan Bulut, 2026 – 2027 sezonu öncesinde başarılarla dolu kariyerini sonlandırdı. Futbolumuzun efsaneleri arasına adını yazdıran, futbolculuk kariyerinde 10’dan fazla takımda başarıyla forma giymiş olan Ertan Bulut, kariyerine antrenör olarak devam etmeyi planlıyor.