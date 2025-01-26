Hakemler: Emre Öztaşlı, Yusuf Atlar, Burak Yiğit

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Erhun Aksel Öztümer, Isaac Cofie, Sadık Balarabe, Orkhan Aghazada, Sinan Öğüt, Kenan Özer, Emre Kuvvetişil, Nevzat Duran, Andy Okpe, Zihni Temelci

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Bilal Ceylan, Reşit Erişik, Karl Maxance Namnganda, Arda Sözcü, Exauce Marius Mbou, Mahmut Amasyalı, Kadir Çetinkaya, Ikechukwu Emmanuel Okorie, Eray Vudalı, Alattin Yavuz

Goller: 8. Dk. Ve 20. Dk. Andy Okpe (MTG), 18. Dk ve 90. Dk. Karl Maxance (Göçmenköy)

Aksa Süper Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen ve zirve yolunda ilerleyen Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Göçmenköy ile 90.dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak ikinci devreye kayıpla başladı. MTG’nin gollerini Okpe atarken, Göçmenköy’ün gollerini Karl attı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Mağusa Türk Gücü 8. Dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde Andy Okpe’nin kafayla kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk Göçmenköy golden sonra baskı kurarak 18. Dakikada Karl Maxance ile beraberliği yakaladı ve skor 1-1 oldu.

20. dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ilk golün sahibi Andy Okpe kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Ve Mağusa Türk Gücü maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Mağusa Türk Gücü’nün üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da temkinli atakları dikkat çekti.

Maç boyunca iki takım da gol yallarında etkili olmaya çalıştı.

90. dakikada gelişen Göçmenköy atağında Karl Maxence ile yeniden golü bulan Göçmenköy yeniden eşitliği yakaladı ve skor 2-2 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy 2-2 berabere kalarak ikinci devreye beraberlikle başlamış oldu.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 34’e çıkarırken Göçmenköy ise 16 puana yükseldi.