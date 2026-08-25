Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün oynadığı hazırlık maçında genç futbolcusu Kaya Erden kötü bir sakatlık yaşadı. Erden’in maç sırasında dizinin dönmesi sonucunda çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık yaşayan futbolcusuna geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni etti.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hazırlık maçında sakatlık yaşayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.