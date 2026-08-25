Süper Ligin yeni ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Burdur kampına devam ediyor.
Teknik direktör Evren Bahtıkara yönetiminde çalışan Değirmenlik takımı, kamp sürecinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezona hazırlanırken, teknik ekip oyuncuların performansını yakından takip ediyor.
Değirmenlik Spor’un Burdur kampından paylaşılan fotoğraflar, takımın hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü gösterirken, yeni sezon öncesi kamp programının da yoğun tempoda devam ettiği belirtildi.
Değirmenlik Spor’da hedef, güçlü bir hazırlık sürecinin ardından yeni sezona hazır girmek.