Lefkoşa’da 22 Mart 2025 tarihinde polis tarafından evlerinde yapılan aramada 280 gram hintkeneviri ve bir gram 98 miligram kokain türü uyuşturucu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Ogeday Yasin Er ve Kayra Büke İnak, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanıkları, karar öncesi Mustafa Gargınsu aracılığıyla 280 gram hintkeneviri, bir gram 98 miligram kokain türü uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal, alma ve tasarruf suçlarından itham edildi. Sanıklar, davalarını kabul etmesi üzerine avukatları savunma yaptı.

Savunma, her iki sanığın 20 yaşında üniversite öğrencisi olduklarını, uyuşturucuya alıştırıldıklarını, kullanıldıklarını ve suça itildiklerini söyledi. Savunma, sanıkların genç ve tecrübesiz olmasından dolayı kolaylıkla kandırıldıklarını, asıl suçluların bu sanıklar olmadığını söyledi. Savunmanın beyanının ardından kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi.

Yargıç, sanıkların para kazanmak amacıyla satmak için uyuşturucu ithal ettiklerini, hintkenevirinin miktarının birçok kişiyi zehirleyecek oranda olduğunu, ayrıca en tehlikeli tür uyuşturucu olan kokain de ithal etmelerini aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç, kokain miktarının cüzi olmasını ise lehlerine dikkate aldıklarını ifade etti. Sanıkların, genç, sabıkasız oluşlarını, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymalarını ise lehlerinde değerlendirdiklerini belirten Yargıç, ancak işlenen suçun yaygınlığı, suçun işleniş şekli ve vahameti nedeniyle hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Yargıç, her ikisini de 2 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.