Yeniboğaziçi’nde önceki gün saat 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 38 yaşındaki Hüseyin Gazi'nin ikametgahında yapılan aramada 280 gram hintkeneviri, yaklaşık 4 gram kokain, hassas terazi ve bir adet öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, mahkemede verdiği ifadede zanlı Hüseyin Gazi'nin evine önceki gün saat 14.10 raddelerinde gidildiğini, polisleri gören zanlının 280 gram Hintkeneviri ve 4 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi atarak balkondan kaçmaya çalıştığını ifade etti. Zanlının İskele'de meydana gelen uyuşturucu olayı ile ilgili bağlantılı olduğunu kaydeden polis, evde gerçekleşen aramada hassas terazi ve öğütücü ele geçirdiklerini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç İzzet Erkanlılar soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.