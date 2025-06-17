Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, dün sabah saat 07.00 sıralarında, 69 yaşındaki Hasan Kebapcı, yönetimindeki PM 439 plakalı araçla Bahçeler Kavşağı’ndan Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı.

O esnada ana yolda dikkatsizce seyreden 159 miligram alkollü 29 yaşındaki Çağdaş Pala yönetimindeki YJ 258 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrasında PM 439 plakalı araç savrulup yolda dönerek, kavşakta bekleyen 29 yaşındaki Genç Ali Kırmızıyüz yönetimindeki EZ 740 plakalı araca çarptı. YJ 258 plakalı araç ise savrularak trafik levhasına çarptı.

Kazada yaralanan PM 439 plakalı araç sürücüsü Hasan Kebapcı ile araçta yolcu olarak bulunan 67 yaşındaki Meryem Kebapcı ve YJ 258 plakalı araç sürücüsü Çağdaş Pala, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çağdaş Pala sağ el bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Hasan Kebapcı ile Meryem Kebapcı acil serviste tedavi altına alındı.

YJ 258 plakalı araç sürücüsü Çağdaş Pala, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

Ağıllar Köyü girişinde ise önceki gün, 121 miligram alkollü 55 yaşındaki Şenol Ay yönetimindeki SJ 160 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan bir şirkete ait bilgi verici levhaya çarparak durabildi.

Araç sürücüsü Şenol Ay, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

Lefkoşa’da, önceki akşam, meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

26 yaşındaki Ahmet Süleyman Uzun yönetimindeki LY 769 plakalı araçla soldan ikinci şeritte seyrettiği sırada, dikkatsizce diğer şeride geçerek, o esnada birinci şeritte seyreden 26 yaşındaki Yılmaz Demir yönetimindeki ZF 691 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. LY 769 plakalı araç, daha sonra kaldırım taşlarına da çarpıp tekrar şerit değiştirerek, orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kazada yaralanan her iki sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. LY 769 plakalı araç sürücüsü Ahmet Süleyman Uzun Kulak Burun Boğaz Servisi’nde, ZF 691 plakalı motosiklet sürücüsü Yılmaz Demir ise sol kolunda kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.