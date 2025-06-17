Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından, sahillerimizin temiz kalması, sahillerimizi kullanacak olanların, sağlıklı ve temiz sahillerde güzel vakit geçirmelerini sağlamak, bunun yanında da çevreye olan duyarlılığı arttırarak farkındalık yaratmak amacı ile yaz ayları boyunca gerçekleştirdiği sahil temizlik çalışmaları fayda etmiyor.

Havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılması ile birlikte, sahillerdeki kirlilik de artmış durumda.

Tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez temizlik çalışmaları gerçekleştirilmesine rağmen, görüntü değişmiyor.

Özellikle hafta sonu tatili dolayısyla sahillerdeki yoğunluğun ardından, sahillerin neredeyse çöp alanına dönmüş olması, bütün uyarılara ve yapılan açıklamalara rağmen duyarsızlığın ve sorumsuzluğun hala devam etmesi caydırıcı cezaları kaçınılmaz kılıyor.