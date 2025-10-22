4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye’de hükümet ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarından hemen sonra yaptığı çağrıyı tekrarladı. KKTC’nin 81 Düzce’den sonra 82. Vilayet olmasını istedi. “İki devletli” söylemi sürdürülürken aslında bunun bir “vilayetleşme” siyaseti olduğunu defalarca vurgulamıştım. Bu çağrı gerçek niyeti bir kez daha gözler önüne sermiştir. Devlet beyi parmağının arkasına saklanmadığı için içtenlikle kutlarım. Sadece bu kararı, Türkiye’nin “tanıdım” dediği ama dünyanın tanımadığı bir devletin meclisinden niye bekliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisine önerge sunsun; hem de sadece Kıbrıs’ın kuzeyi için değil güneyini de kapsayacak şekilde. Sıklıkla kullandığı “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır” sloganının gereği bu değil mi?”