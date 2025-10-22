Türkiye’de ana muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslendi: “Dünyaya Kuzey Kıbrıs’ı tanıyın diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. İradesine saygı duyacaksınız.”

Özgür Özel partisinin Meclis’teki grup toplantısında Bahçeli’ye şöyle seslendi:

Hafta sonu KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Kardeş partimiz CTP’nin lideri, dostumuz, kardeşimiz Tufan Erhürman cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yürekten kutluyoruz, hayırlı olsun.

Kıbrıs’ta kazanan halk oldu, demokrasi oldu. Bir takım laf oyunlarına kimse bakmasın oy kullanma oranı yüzde 65 oldu. Bu oran bundan önceki seçimlerin üstündedir. Katılım oranları üzerinden tartışma yaratmaya çalışanlar sonuçlara bakarlarsa destekledikleri adayın daha düşük katılımla seçildiğini görürler.

Kıbrıs seçimlerinde CHP doğru bir yerde durdu. Cumhur ittifakının iki bileşeni AK Parti ve MHP, Kıbrıs’a gittiler, kamp gittiler. Her türlü şeyi göze alıp seçimlere müdahil oldular. İkisi de yanlıştı.

Seçim akşamı sayın Erdoğan sonuçları kutlayan, bundan sonra seçilmiş cumhurbaşkanıyla ilişkilerini sürdüreceğini açıklama yaptı. Bu olması gereken.

Sonra sayın Bahçeli önce katılım oranı üzerinden meşruiyet tartışması açmaya çalıştı. Bugün de maalesef Kıbrıs’a plaka vermeye, Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret gösteriyor. Bu yanlıştır.

Dünya’ya Kuzey Kıbrıs’ı tanıyın diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. İradesine saygı duyacaksınız.

Kimse Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi olarak görmeye kalkmasın’

Kıbrıs halkının kendi yöneticilerini seçmesine duyduğumuz saygıda kararlıyız.

CHP ne baştan karıştı, ne sonunda olmadık bir şey söyledi. Ama Kıbrıs’taki yenilgiyi, o kadar taraf olmuş ki orada, kendi mağlubiyeti ve CHP’nin galibiyeti olarak görüyor. Biz bir galibiyet alacaksak önümüzdeki seçimlerde Türkiye’de alacağız. Bundan herkes emin olsun.

Kıbrıs’ta kazanan kardeş partimizdir. Sayın Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti’yle ortaya koyduğu yapıcı ve iki devlet arasındaki geçmişteki geleneğe dayanan doğru dili çok önemli buluyoruz.

‘YAVRU VATAN’

*Öyle plaka verirseniz Kıbrıs’ı vilayet görürsünüz. O zaman seçilmiş cumhurbaşkanına vali muamelesi yaparsınız. O zaman da “Yavru vatanımız” dersiniz. Bir gidin bakalım Kıbrıs sokaklarına “Yavru vatan” deyince ne hissediyorlar, “Kardeş ülke” deyince ne hissediyorlar.

Kimseye babalık analık taslayacak halimiz yok, KKTC bir devlettir, bağımsız bir devlettir, iradesiyle güçlü bir devlettir, Türkiye’nin kardeş devletidir, CHP’nin kardeşi gibi sevdiği bağımsız bir Türk devletidir.

Kıbrıs seçiminden alınması gereken sonuç şudur: Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz, Türkiye’de de kimse duramayacak. İşte koltuklarını demokrasiyle devretmek istemeyenler her yolu deniyorlar.”