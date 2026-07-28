Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile CLUB216 tarafından 13-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çangar Motors sponsorluğunda düzenlenen BMW Master Cup Tenis ve Padel Turnuvası zevkli ve çekişmeli final maçlarına sahne oldu.

Turnuva finallerin ardından düzenlenen ödül töreni ile CLUB216 kortlarında tamamlandı. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:

Master Tek Kadınlar 1.si Violetta Musienko

Master Tek Kadınlar 2.si İpek Uzunoğlu Civisilli

Master Tek Erkekler 1.si İgor Vlassiouk

Master Tek Erkekler 2.si Can Alp Kırcan

Master Çift Kadınlar 1.si Nağme Ekenoğlu / İrem İlerici

Master Çift Kadınlar 2.si Laden Güvensoy / Simzer Kaya

Master Çift Erkekler 1.si Halil Altınbaş / Metin Poslu

Master Çift Erkekler 2.si Victor Nechetov / İgor Vlassiouk

Master Karışık Çiftler 1.si İrem İlerici / Metin Poslu

Master Karışık Çiftler 2.si Simzer Kaya / İzzet Kanaga

50+ Tek Erkekler 1. si Victor Nechetov

50+ Tek Erkekler 2. Si Ruslan Pashkov

Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler 1.si Caner Akbala

Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler 2.si Vladyslav Kım

Padel Çift Erkekler 1.si Kemal Türker / Can Taşer

Padel Çift Erkekler 2.si Toprak Berkol / Turgay Vural Hıdıroğlu

Padel Karışık Çiftler 1.si İzem Civisilli / Florin Sorodoc

Padel Karışık Çiftler 2.si İrem İlerici / Orhan Şevket