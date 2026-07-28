Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile CLUB216 tarafından 13-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çangar Motors sponsorluğunda düzenlenen BMW Master Cup Tenis ve Padel Turnuvası zevkli ve çekişmeli final maçlarına sahne oldu.
Turnuva finallerin ardından düzenlenen ödül töreni ile CLUB216 kortlarında tamamlandı. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:
Master Tek Kadınlar 1.si Violetta Musienko
Master Tek Kadınlar 2.si İpek Uzunoğlu Civisilli
Master Tek Erkekler 1.si İgor Vlassiouk
Master Tek Erkekler 2.si Can Alp Kırcan
Master Çift Kadınlar 1.si Nağme Ekenoğlu / İrem İlerici
Master Çift Kadınlar 2.si Laden Güvensoy / Simzer Kaya
Master Çift Erkekler 1.si Halil Altınbaş / Metin Poslu
Master Çift Erkekler 2.si Victor Nechetov / İgor Vlassiouk
Master Karışık Çiftler 1.si İrem İlerici / Metin Poslu
Master Karışık Çiftler 2.si Simzer Kaya / İzzet Kanaga
50+ Tek Erkekler 1. si Victor Nechetov
50+ Tek Erkekler 2. Si Ruslan Pashkov
Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler 1.si Caner Akbala
Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler 2.si Vladyslav Kım
Padel Çift Erkekler 1.si Kemal Türker / Can Taşer
Padel Çift Erkekler 2.si Toprak Berkol / Turgay Vural Hıdıroğlu
Padel Karışık Çiftler 1.si İzem Civisilli / Florin Sorodoc
Padel Karışık Çiftler 2.si İrem İlerici / Orhan Şevket