KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, basın toplantısı düzenleyerek, 7 yıl boyunca yaptıkları icraatları ve gelecek hedeflerini basına açıkladı.

Lefkoşa Cafes Restorant’ta düzenlenen basın toplantısına basın mensupları büyük ilgi gösterirken, basın toplantısının tüm giderleri, başkan Hasan Sapsızoğlu’nun şahsi imkânlarıyla karşılanıp, organizasyon için federasyon bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yönetim kurulu üyelerinin basın toplantısında basına yaptıkları bilgilendirmeler şöyle:

“KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU 2019 – 2026 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK VİZYONU

Değerli spor yazarları, kıymetli basın mensupları,

Bugün sizlerle yalnızca bir federasyonun faaliyetlerini değil, son 7 yılda hep birlikte yazdığımız bir başarı hikâyesini paylaşmak istiyorum.

15 Haziran 2019 tarihinde göreve geldiğimizde federasyonumuz oldukça zor bir süreçten geçiyordu. Devlet katkıları alınamaz durumdaydı. Gelirlerimize el konulmuş ve sürdürülebilir bir yapıdan uzak bir tablo vardı. Ancak biz umudumuzu kaybetmedik. Çocuklarımız için, sporumuz için ve ülkemiz için çalışmaya devam ettik.

FARKI, RAKAMLAR ÇOK NET ORTAYA KOYMAKTADIR

Göreve geldiğimiz gün ile bugün arasındaki farkı rakamlar çok net ortaya koymaktadır:

• 150 sporcudan 7.000 sporcuya ulaştık.

• 5 antrenörden 250 antrenöre ulaştık.

• Tek merkezden 32 farklı çalışma noktasına çıktık.

• Gerçek anlamda faaliyet gösteren kulüp sayımızı 22’ye yükselttik.

• Sadece yılda bir kez minikler kategorisinde Türkiye’ye giden bir federasyondan, bugün tüm kategorilerde ve neredeyse her ay yurt dışı organizasyonlarına katılan bir yapıya dönüştük.

Sportif başarılarımız da aynı şekilde yükseldi.

• Küçük Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettik.

• Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettik.

• 2015 doğumlu üç sporcumuz Türkiye Milli Takımı kampına davet edildi.

• 2032 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı planlı ve kararlı şekilde sürdürüyoruz.

• Her ay düzenli olarak 5 günlük gelişim ve performans kampları gerçekleştiriyoruz.

OKUL SPORLARINDA ÖNEMLİ GELİŞİM YAKALADIK

Okul sporlarında da önemli bir gelişim yakaladık. 2023 yılında Türkiye finallerine 16 sporcu gönderebilirken, 2026 yılında bu sayı 64 sporcuya ulaştı.

Sadece sportif anlamda değil, organizasyonel anlamda da büyük bir gelişim yaşadık. İlk yıllarda sporcularımız Türkiye organizasyonlarında öğrenci yurtlarında konaklamak zorunda kalırken, bugün uluslararası standartlarda otellerde konaklayabilecek seviyeye ulaştık.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımıza ve eğitim camiamıza verdikleri desteklerden dolayı özel teşekkür etmek istiyorum.

HEDEFİMİZ ÇOK NETTİR: 10.000 ÇOCUĞA ULAŞMAK

Önümüzdeki dönemde hedefimiz çok nettir: Hedefimiz 10.000 çocuğa ulaşmaktır. Çünkü biz cimnastiği yalnızca madalya kazanılan bir branş olarak görmüyoruz.

Cimnastik; sağlıklı nesiller, disiplinli bireyler, özgüvenli çocuklar ve başarılı sporcular yetiştiren temel spor branşıdır. 10.000 çocuğa ulaştığımızda hem sağlıklı nesiller yetiştirecek hem de ülke sporuna daha fazla elit sporcu kazandıracağız.

Altyapı yatırımları da vizyonumuzun en önemli parçalarından biridir. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in büyük destekleriyle Dikmen, Hamitköy, Yenikent, Akova ve Vadili bölgelerinde modern cimnastik salonları kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bunun yanında Mağusa Belediyemizin Olimpik temalı Park içerisinde federasyonumuza yer tahsis etmesiyle Mağusa bölgesindeki salon sorununu da çözmeyi hedefliyoruz. Bugün Mağusa bölgemizde faaliyet gösteren 3 kulübümüz ve yaklaşık 650 sporcumuz bulunmaktadır. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte hem sporcu sayımızı hem de performans seviyemizi çok daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz.

2019’da başlattığımız değişim yolculuğu, bugün başarı hikâyesine dönüştü

Bizim en büyük gücümüz çocuklarımızdır. Her bir çocuğun cimnastikle tanışması, sporla büyümesi ve sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için çalışıyoruz. 2019 yılında başlattığımız değişim yolculuğu bugün başarı hikâyesine dönüşmüştür.

Şimdi hedefimiz daha büyük, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir cimnastik yapısını ülkemize kazandırmaktır. Destek veren tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, ailelerimize, yerel yönetimlerimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Başbakanımız Ünal Üstel e Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanımız Suat Çelen ve Yönetim Kuruluna, Türkiye Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve tüm ekibine, Sn Türkiye Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri‘ye, eski Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman’a hükümetimize, Türkiye Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiyemize ve spor basınımıza teşekkür ederiz.

Birlikte başardık. Birlikte büyümeye devam edeceğiz. “Bizim hedefimiz sadece şampiyon sporcular yetiştirmek değildir. Öncelikli hedefimiz spor yapan, sağlıklı yaşayan ve ülkesine değer katan bir nesil yetiştirmektir. Şampiyonluklar ise bunun doğal sonucudur.”