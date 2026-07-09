Kuzey Kıbrıs tenisinin yükselen yıldızı Aren Baybars, İspanya'nın Roda de Berà kentinde düzenlenen ITF M25 Dünya Tenis Turu turnuvasında tarihi başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Henüz 17 yaşındaki milli sporcumuz, çeyrek finalde İtalyan tenisçi Ludovico Vaccari karşısında ilk seti 4-6 kaybetmesine rağmen büyük bir mücadele örneği sergileyerek maçı 4-6, 7-6, 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvaya elemelerden başlayan Aren Baybars, ana tabloya yükseldikten sonra sırasıyla turnuvanın 8 numaralı seri başını, Yunan tenisçi Pavlos Tsitsipas'ı ve son olarak İtalyan rakibi Ludovico Vaccari'yi mağlup ederek etkileyici bir başarı serisine imza attı.

Bu turnuvada elde ettiği sonuçlarla ATP puanı kazanan ilk Kıbrıslı Türk tenisçi unvanını elde eden Aren Baybars, uluslararası tenis camiasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği olgun performans, ülke tenisinin geleceği adına büyük umut veriyor.