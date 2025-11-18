Cumhurbaşkanlığı önünde yapılan eylemde konuşan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, 2000’li yılların başından itibaren AK Parti hükümeti ve ona “koltuk değneği olan” MHP ile birlikte Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini ve kültürünü dönüştürme politikalarının eğitim aracılığıyla dayatılmak istendiğini belirtti. Bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinin, kültürünün ve kendine özgü yaşam tarzının değiştirilmesi girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Baybora, ülkede ihtiyaç olanın ilahiyat değil, adaletli bir düzen, insan hakları, demokrasi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve geleceğe dair endişelerin giderilmesi olduğunu dile getirdi. Baybora, AK Parti hükümetinin ve MHP’nin dayattığı ilahiyat politikalarına karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti. Ülkenin “kara para, fuhuş ve rant cennetine çevrildiğini” belirten Baybora, bu anlayışın karşısında korkmadan durmaya devam edeceklerini söyledi. Her geçen gün artan yolsuzluklara ve geçen hafta ortaya çıkan rüşvet olaylarına işaret eden Baybora, “devletin ita amirinin hükümetin başına kadar sorumluluğu vardır.” dedi.

Baybora, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yaptığı ziyaret sonrası Türkiye Dışişleri Bakanı’nın açıklamasını “talihsiz” olarak niteledi. Türkiye’ye girişi yasak olan gazetecilerin, aydınların ve eski siyasi figürlerin “Türk düşmanı” olarak lanse edilmesini asla kabul etmediklerini belirten Baybora, “Hakan Fidan çıkıp açıklayacak, kimdir bu Türk düşmanları?” diye sordu.