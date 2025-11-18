Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı.

Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın dün Meclis’te ele alınacak olması sebebiyle yapılan eylemde, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ile KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, deprem riski altındaki okulların güçlendirilmediğini, konteynerlerde sürdürülen eğitimin içler acısı olduğunu vurgulayarak, “Böyle ideolojik bir dayatma kabul edilemez.” dedi.

Selma Eylem, toplum mühendisliğinde en etkili aracın eğitim olduğunu belirterek, eğitimin gericileştirilerek hedeflenen toplum modeli yaratma çalışmaları kapsamında AKP’nin ülkede sürdürdüğü dayatmaların “işbirlikçi kuklalar” tarafından hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Eylem, ikinci ilahiyatın Mağusa’ya açılması ile ilgili “sipariş yasa tasarısının” yeniden Meclis gündemine getirildiğini dile getirdi. Deprem riskinin kapıya dayandığını, okul binalarının hâlâ güvenli hale getirilmediğini vurgulayan Eylem, geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası Lefke Gazi Lisesi öğrenci ve velilerinin isyan ettiğini hatırlattı.

Deprem sonucu hasar gören okul binalarının “sır gibi saklandığını”, açıklanmadığını, sıva ve boyayla kapatıldığını veya riskli listesinden çıkarıldığını söyleyen Eylem, konteynerler, kalabalık sınıflar, eksik kadrolar, sahte tam gün uygulaması ve daha birçok sorunla okulların boğuştuğunu belirtti. Eylem, “Böyle ideolojik bir dayatmanın gündeme getirilmesi kabul edilebilir değildir.” dedi

Eylem, Kıbrıslı Türklere hakaret eden “faşist AKP’nin” toplumsal temsiliyetini kaybettiğini savunarak, mafya ile yerel ve uluslararası sermaye ile iş birliği yaptığını, içte ve dışta düşman ilan ettiğini ileri sürdü.

Ada yarısında atanan “kuklaların” oluşturduğu hükümet ile elinde tuttuğu meclisin meşruiyetini yitirdiğini söyleyen Eylem, “Bu meşru olmayan, halkına düşman anlayışın, yıllardır sürdürülen siyasal İslam dayatmalarıyla toplum mühendisliği çalışmalarını iş birliği ile sürdürenlerin Mağusa’ya ilahiyat açma dayatmasına imza atarak Kıbrıs Türk toplumuna bir kez daha ihanet edenlerin kararı da meşru değildir, kabul edilemez, kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. “Boyun eğmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz” Eylem, siyasal İslamın “faşizan baskı ile meşruymuş gibi ilerlemesine” seyirci kalmayacaklarını söyledi.

Eylem, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik, bilimsel ve aklı özgürleştiren eğitim için; laik, demokratik, özgür ve bağımsız toplum için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, AKP’nin ve yerel yöneticilerin Kıbrıs Türk toplumuna baskıcı ve faşizan dayatmalar uyguladığını belirtti. Gökçebel, “Kendi toplumunu baskıcı faşizan dayatmalarla karşı karşıya bırakan AKP zihniyeti ve onun burada atanmış olduğu, bizi yönettiğini zannedenler her seferinde Kıbrıs Türk toplumunun bünyesine uymayan bir dayatmayı ileri götürmeye çalışıyor.” dedi.