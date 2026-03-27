Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, tasarruf suçlarından tutuklanan Mustafa Kavaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2026 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını ve aynı gün Lefkoşa’daki ikametgâhına gittiklerini söyledi.

Polis, zanlının araçtan inip, evinin bahçe duvarında taşın altından bir şey alıp, tekrar aracına binerken tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklandığını, taşın altında aldığı maddenin 7 paket halinde 7 gram kokain olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise 27 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis memuru Kesat, evin garajında ise 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 800 euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, itiraf içerikli ifade veren zanlıyla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.