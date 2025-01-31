Lefkoşa’da önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 26 yaşındaki Ahmed Salem’in üzerinde ve kalmakta olduğu evde arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda kokain türü ile hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 30 bin TL ile 340 euro nakit para tespit edildi.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, ithal ve alma suçlarından tutuklanan Ahmed Salem dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahından çıktığı esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Ahmet Salem'in üzerinde yapılan aramada bir gram kokain ve 28 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, Akabinde zanlının evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu güneyden bir şahıs aracılığıyla 112 gram hintkeneviri ve 17 gram kokain olarak alındığını 56 gram Keneviri ve 4 gram uyuşturucuyu iki ayrı şahsa verip, 30 bin TL ve 340 Euro gelir elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.