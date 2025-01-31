UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanda sahaya çıktılar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı. Rakibi karşısında 2 gol pozisyonu bulan Galatasaray bunları gole çeviremezken karşılaşmanın ilk devresi Ajax’ın bulduğu golle 1 – 0 tamamlandı. Ajax takımı ikinci devrenin başında da bir gol daha bularak 2 – 0 öne geçti. Galatasaray uzatma anlarında Osimhen’in golüyle skoru 2 – 1 yaparken beraberlik çabası sonuç getirmedi ve maç 2 – 1 Ajax üstünlüğünde sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 13 puanla 14. Sırada bitirdiği Avrupa Ligi’ne play-off turunda devam edecek.

Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk devresi 1 -1 biten maçın ikinci devresinin başında bulduğu golle 2 -1 öne geçti. Midtjylland takımı son dakikalarda beraberlik golünü bulunca skor 2 – 2 oldu. Maçta bu sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe takımı da puanını 10 yaparak 24. Sırada ligi tamamlayarak play-off turuna kalmayı başardı.

Öte yandan Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş ilk devresi 0 – 0 biten maçın ikinci devresinin son 10 dakikasına girilirken Twente takımı golü bularak 1 – 0 öne geçti. Geriye kalan dakikalarda Beşiktaş’ın çabası beraberliği getiremedi ve maçtan 1-0 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi’ne veda etti.