Türk Hava Yolları (THY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Şehir Ofisi Açılışı ve “Ada Kıbrıs” Projesi kapsamında hazırlanan reklam filminin lansmanı dün yapıldı.

“Ada Kıbrıs” projesi kapsamında çekilen ve Meryem Uzerli’nin oynadığı reklam filminin gösterimiyle başlayan etkinlik THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Şehir Ofisi’nin açılışıyla son buldu.

Söz konusu ofis, Sarayönü meydanında bulunuyor.

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında, böylesi tarihi bir binada Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki şirketlerinden Türk Hava Yolları’nın bir ofis açmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında, THY’nin 1933 yılında kurulduğunu anımsatarak, 1933 yılından bu yana Türk bayrağını milli hava yolu taşıyıcısı olarak göklerde taşıdıklarını ve başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm özel sektör taşıyıcılarının sivil havacılık olarak geldikleri noktanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, THY işbirliğiyle AJET'in seferlerinin arttırılması ve fiyat politikası uygulamasıyla başlatılan çalışmalar sayesinde bugüne kadar yüzde 20’yi aşkın bir sayıya ulaştıklarını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise konuşmasında, Türk Hava Yolları’nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, THY’nin gerçekten global bir şirket olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) THY kanatları altında bir şirket olduğunu anımsatan Arıklı, “Şayet KTHY’i, THY’den koparıp, ‘biz yöneteceğiz’ mottosuyla alıp da batırmasaydık, bugün KTHY’nin nerede olacağını tahmin bile edemiyorum.” ifadesini kullandı. Arıklı, “KTHY batıranların” şimdi de Türkiye'den gelen önemli projelere karşı çıkan ve bu projeleri “itibarsızlaştırmaya çalıştığını" söyledi. Erhan Arıklı, KKTC’ye yeni ufuklar açacak Fiberoptik Projesi’ne yine aynı mantıkla karşı çıkıldığını kaydederek, “Bu zihniyeti aşmak gerçekten çok zor.” dedi.

Kendisinin Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın yerine yeni bir havayolu kurabilmek için defalarca girişimde bulunduğunu kaydeden Arıklı, “Maalesef başaramadık. Olmuyor.” şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Mahmut Yayla ise

KKTC’nin kendileri için ortak tarih ve kültürü paylaştıkları kardeş bir ülke olduğuna dikkat çekti.