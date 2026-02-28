2025 yılının dördüncü çeyreği içerisinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yoluyla toplam 14.186,7 milyon TL borçlanıldı, 11.890,8 milyon TL DİBS geri ödemesi yapılarak, böylece 2.295,9 milyon TL net borçlanma gerçekleştirildi.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’na kısa vadeli avans kullandırılmadı.

2024 yılsonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 6.079,6 milyon TL iken, 2025 yılı dördüncü çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 16.281,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Buna göre bir yıllık dönemde net borç stoku 10.201,6 milyon TL tutarında arttı. 2025 yılı dördüncü çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stokunun 13.221,4 milyon TL’sini DİBS stoku, 3.059,8 milyon TL’sini ise KVA bakiyesi oluşturdu.

2025 yılı sonu itibarıyla DİBS stokunun 1.549,5 milyon TL’lik kısmı kamu kurum ve kuruluşları için ikrazen ihraç edilen DİBS’lerden oluştu.