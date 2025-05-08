Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup, Lefkoşa’daki KKTF kortlarında yoğun ilgi ve çekişmeli maçlarla devam ediyor. Dünden itibaren Hülya Avşar da turnuvaya katılarak raket sallamaya başladı.
7 Mayıs Çarşamba Maç Sonuçları:
Open Erkek
Emirhan Bulut - Kıvanç Öztuğ 6-0 6-0
Toprak Berkol - Umut Akkoyun 1-6 0-6
Ramazan K Oktay - Amir Utyugulov 6-0 6-2
Akay Ali Sağkanat - Aren Baybars 1-6 0-6
Florin Sorodoc- Turgay Hıdıroğlu 7-5 7-5
Mustafa Zorba - Daniil Kharin 3-6 6-1 6-4
Bekir D. Esendağlı - Kemal Türker 6-3 6-1
Marat Bekmukhanau - Kaan Dönmez 2-6 2-6
OPEN KADIN
Cemre Anıl - Nadir Çınarlılı 6-1 6-1
Rebeka Antal -Şengül Tilki 1-6 6-1 6-4
Melis Sezer - Seven Oral 6-0 6-0
İpek Çevik - Adelina Lachinova 0-6 0-6
OPEN ÇİFT ERKEK
Asım Aras Astan - Amir utyugulov / Ramazan Kaan Oktay - Umut Akkoyun 1-6 1-6
Florin D. Sorodoc - Chaudhary M. Ahmed / Marat Bekmukhanau - Turgay Hıdıroğlu 6-4 6-3
Konstantin Kan - Daniil Kharinv / Kaan Dönmez - Bekir Devran Esendağlı 4-6 1-6
Aren Baybars - Emirhan Bulut / Ruzgar Vural -Akay Ali Sagkanat 6-1 6-0
OPEN ÇİFT KADIN
Özay Barutcu - Özgül Şah / Sahil E.Yerebakan - Girne U. Yerebakan 1-6 2-6
Melis Sezer - İpek Çevik / E. Çakartaş - N. Gürses 6-0 6-1
Ceren Çorbacı - Ezgi Ecemiş / Şengül Tilki - Nadir Çınarlılı 0-6 0-6
Ceren Özdemir - Rüya Güreşen / Cemre Anıl - Seven Oral 1-6 0-6
25+ KADIN
Kübra Tosun - Mürüde Esenboğa 0-6 0-6
Zülfiye Canaltay - Gülen Gül Coşkun 6-2 6-2
Serde Atatüzün - Fatma Aydın 6-0 6-0
30+ ERKEK
Enver Alibaba-Erman Faydalı 2-6 0-6
İzzet Alsakal-Ahmet Debreli 6-0 6-0
Bora Yüksel - Avni Ersuner 6-1 6-3
40+ ERKEK
Andrey Polischek - Ahmet Yöney 6-1 6-0
Dimitrii Iurizditski - Erge Günser 4-6 3-6
Kemal Taşçı - Dimitri Cebotari 1-6 1-6
Mehmet Sonat - Celal Devrim Önen 6-1 6-3
Mariano Marino - Kemal Soyer 4-6 6-3 12-10
Denys Yespenko - Fikret Veysi 6-7 6-7
40+ ÇİFT ERKEK
Vitali Andreyeu - Aleksey Poliakov /Korhan Akın - Vural Yurdatap 5-7 6-7
Orhun Doğasal - Orhan Şevket / Mariano Marino - Andrey Polishcuk 6-0 6-1
Nick grant - Aaron flamson / Börte Kağan Barlasoğlu - Hilmi Can 6-1 6-0
50+ ERKEK
Kadir Dönmez - Vural Yurdatap 0-6 0-6
Börte Barlasoğlu - Cihan Alpay 6-0 6-0
Necdet Mermer - Orhan Şevket 1-6 0-6
Korhan Akın - Murat Şahin 6-2 6-3
Andrey Polischuk - Ziya Tüzel 6-0 6-0
Nick Grant - Burak Gazi 6-7 6-1 3-10
50+ KADIN
Sibel Özaksakal - Sinem Sayar Ercantan 6-3 3-0 RT
İpek uzunoğlu-Yasemin Çıral 6-1 6-0
60+ ERKEK
Mehmet Yalçın-Mehmet Civisilli 6-2 6-2
Bülent Haydar-Tuncel Türker 0-6 0-6
Nutku Karsu-Hüseyin Ruso 6-0 6-0