Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup, Lefkoşa’daki KKTF kortlarında yoğun ilgi ve çekişmeli maçlarla devam ediyor. Dünden itibaren Hülya Avşar da turnuvaya katılarak raket sallamaya başladı.

7 Mayıs Çarşamba Maç Sonuçları:

Open Erkek

Emirhan Bulut - Kıvanç Öztuğ 6-0 6-0

Toprak Berkol - Umut Akkoyun 1-6 0-6

Ramazan K Oktay - Amir Utyugulov 6-0 6-2

Akay Ali Sağkanat - Aren Baybars 1-6 0-6

Florin Sorodoc- Turgay Hıdıroğlu 7-5 7-5

Mustafa Zorba - Daniil Kharin 3-6 6-1 6-4

Bekir D. Esendağlı - Kemal Türker 6-3 6-1

Marat Bekmukhanau - Kaan Dönmez 2-6 2-6

OPEN KADIN

Cemre Anıl - Nadir Çınarlılı 6-1 6-1

Rebeka Antal -Şengül Tilki 1-6 6-1 6-4

Melis Sezer - Seven Oral 6-0 6-0

İpek Çevik - Adelina Lachinova 0-6 0-6

OPEN ÇİFT ERKEK

Asım Aras Astan - Amir utyugulov / Ramazan Kaan Oktay - Umut Akkoyun 1-6 1-6

Florin D. Sorodoc - Chaudhary M. Ahmed / Marat Bekmukhanau - Turgay Hıdıroğlu 6-4 6-3

Konstantin Kan - Daniil Kharinv / Kaan Dönmez - Bekir Devran Esendağlı 4-6 1-6

Aren Baybars - Emirhan Bulut / Ruzgar Vural -Akay Ali Sagkanat 6-1 6-0

OPEN ÇİFT KADIN

Özay Barutcu - Özgül Şah / Sahil E.Yerebakan - Girne U. Yerebakan 1-6 2-6

Melis Sezer - İpek Çevik / E. Çakartaş - N. Gürses 6-0 6-1

Ceren Çorbacı - Ezgi Ecemiş / Şengül Tilki - Nadir Çınarlılı 0-6 0-6

Ceren Özdemir - Rüya Güreşen / Cemre Anıl - Seven Oral 1-6 0-6

25+ KADIN

Kübra Tosun - Mürüde Esenboğa 0-6 0-6

Zülfiye Canaltay - Gülen Gül Coşkun 6-2 6-2

Serde Atatüzün - Fatma Aydın 6-0 6-0

30+ ERKEK

Enver Alibaba-Erman Faydalı 2-6 0-6

İzzet Alsakal-Ahmet Debreli 6-0 6-0

Bora Yüksel - Avni Ersuner 6-1 6-3

40+ ERKEK

Andrey Polischek - Ahmet Yöney 6-1 6-0

Dimitrii Iurizditski - Erge Günser 4-6 3-6

Kemal Taşçı - Dimitri Cebotari 1-6 1-6

Mehmet Sonat - Celal Devrim Önen 6-1 6-3

Mariano Marino - Kemal Soyer 4-6 6-3 12-10

Denys Yespenko - Fikret Veysi 6-7 6-7

40+ ÇİFT ERKEK

Vitali Andreyeu - Aleksey Poliakov /Korhan Akın - Vural Yurdatap 5-7 6-7

Orhun Doğasal - Orhan Şevket / Mariano Marino - Andrey Polishcuk 6-0 6-1

Nick grant - Aaron flamson / Börte Kağan Barlasoğlu - Hilmi Can 6-1 6-0

50+ ERKEK

Kadir Dönmez - Vural Yurdatap 0-6 0-6

Börte Barlasoğlu - Cihan Alpay 6-0 6-0

Necdet Mermer - Orhan Şevket 1-6 0-6

Korhan Akın - Murat Şahin 6-2 6-3

Andrey Polischuk - Ziya Tüzel 6-0 6-0

Nick Grant - Burak Gazi 6-7 6-1 3-10

50+ KADIN

Sibel Özaksakal - Sinem Sayar Ercantan 6-3 3-0 RT

İpek uzunoğlu-Yasemin Çıral 6-1 6-0

60+ ERKEK

Mehmet Yalçın-Mehmet Civisilli 6-2 6-2

Bülent Haydar-Tuncel Türker 0-6 0-6

Nutku Karsu-Hüseyin Ruso 6-0 6-0